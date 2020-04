OM : cet autre chantier qui plombe les finances marseillaises

false

Depuis l’épidémie du coronavirus, l’OM, comme tant d’autres clubs, souffre économiquement. Et doit gérer le problème du stade Vélodrome.

C’est un article ô combien intéressant que publie ce matin le quotidien La Provence. Et qui tend à prouver que les dirigeants de l’OM n’ont pas que les salaires de leurs joueurs dans le viseur afin de faire des économies. Car, à Marseille, il est un autre chantier qui plombe les finances depuis l’épidémie du coronavirus : le stade Vélodrome.

Comme vous le savez, le club phocéen en gère l’exploitation depuis le début de l’année 2019. Et les récentes annulations de matches et de concerts constitue un gros manque à gagner. Jugez plutôt : les cinq derniers matches de l’OM, dont le Clasico face au PSG, le match de rugby de Top 14 entre le RC Toulon et le Stade Toulousain et les finales des deux coupes d’Europe un mois plus tard (le 22 mai pour la Challenge Cup, le lendemain pour la Champions Cup), les concerts de Soprano (30 mai) et de Jul (6 juin) ainsi que le festival Borderline (7 mai) sont tous reportés.

« Comme on n’est pas qu’un organisateur de matches de foot, l’impact économique n’est donc pas négligeable

Problème, et en dépit de ses annulations, il faut maintenir le Vel’ dans un bon état. Et cela a un prix. Comme l’explique Laurent Colette, le Directeur général de l’OM à la Provence. « Nous maintenons un service minimum. ‘Parcs et sports’, notre responsable de la pelouse, l’entretient car on ne peut pas la laisser en friche. Une filiale du groupe Bouygues s’occupe de la maintenance de l’édifice car il faut faire attention à tout : le circuit électrique, les fuites, n’importe quoi. Il y a aussi une grosse unité de marins-pompiers, présente 24 heures sur 24, pour contrôler et réagir très vite s’il se passe quelque chose. La présence est assurée(…)Les chiffres sont confidentiels. Comme on n’est pas qu’un organisateur de matches de foot, l’impact économique n’est donc pas négligeable. Vous pouvez regarder le calendrier prévu pour avril, mai et juin ; il y avait un certain nombre de choses. On est paralysé. Il faut attendre qu’on puisse repartir pour planifier un éventuel rattrapage. »

Reste à savoir quand auront lieu les rattrapages ?