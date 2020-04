OM : cet ex du PSG qui a halluciné devant l’engouement des supporters marseillais

true

Ancien du PSG, Edouard Cissé a été marqué par les célébrations sur le Vieux Port après la victoire de l’OM en Coupe de la Ligue 2010.

« Ils ont le pognon, on a la passion », assure un tee-shirt des supporters marseillais comparant leur OM adoré à l’ennemi parisien. Dans les colonnes de L’Equipe du jour, Edouard Cissé en a apporté la preuve. L’ancien milieu de terrain des deux clubs n’en revient toujours pas du délire qui avait accompagné le retour des vainqueurs de la Coupe de la Ligue 2010 à Marseille.

« On jouait le champion en titre (Bordeaux), on était outsider et on avait une grosse pression car l’OM n’avait pas gagné un titre depuis 17 ans. L’attente était énorme. On l’avait emporté 3-1, en produisant un bon match. Moi, je revenais en France après mes deux ans à Besiktas (2007-09), j’étais le Parisien et on a gagné avec l’OM. C’était fort de refaire gagner ce club. »

Voici la une du journal L’Équipe ce dimanche 5 avril. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/RqjFoOtgnK — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 4, 2020

« Ça avait été très fort sur le Vieux Port, c’était un peu de la folie, comme si on avait gagné la Ligue des champions. C’était sympa de voir ça. Quelques mois avant, on avait discuté avec les supporters et ils nous avaient dit : « On n’en veut pas de cette Coupe, nous on veut le championnat ». Et là, c’était dingue, on aurait ramené la Coupe des Bouches-du-Rhône, cela aurait été pareil. Les gens pleuraient, même des mamies. »