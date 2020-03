OM : Christophe Dugarry donne ses conseils pour le prochain Mercato d’été

true

L’Olympique de Marseille bien parti pour finir second du classement en Ligue 1, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas attendent l’aval de la direction pour plancher sur le prochain Mercato d’été phocéen. Un Mercato d’ores et déjà rendu compliqué par les contraintes du fair-play financier et l’obligation de réaliser de grosses ventes pour rentrer dans les clous de l’UEFA.

« Il va falloir des combattants, des mecs à l’ancienne »

Forcément, en observateur avisé, Christophe Dugarry comprend la volonté du pôle sportif de rencontrer le plus rapidement possible Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt pour parler de l’avenir. « Le prochain mercato sera peut-être le plus important de ces dix dernières années pour l’OM. J’espère que l’expérience accumulée va les aider. Il ne faudra pas rater ce mercato », a-t-il glissé dans son émission « Team Duga », sur « RMC ».

Le Champion du Monde 1998 avait également quelques conseils à formuler sur le profil des recrues nécessaires à l’OM : « Il va falloir des combattants. Il ne faut pas aller chercher des artistes, je n’y crois pas. L’OM n’en a pas les moyens. Il faut des mecs à l’ancienne qui vont se mettre le cul par terre, comme Benedetto ou Alvaro ». Pour le rajeunissement de l’effectif, on verra après la C1 donc…