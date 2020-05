OM : Christophe Dugarry tacle Jacques-Henri Eyraud à la gorge

true

Le champion du monde 98 a commenté le nouvel organigramme décidé par le président de l’OM. Et il n’a pas été tendre avec ce dernier…

Il n’y a pas que les supporters marseillais que le communiqué de Jacques-Henri Eyraud sur LinkedIn a énervé. Christophe Dugarry aussi. Sur RMC, le champion du monde 98 s’est lancé dans l’une de ses charges dont il a le secret. Il s’est carrément interrogé sur l’utilité réelle du président de l’OM…

« Dans sa lettre, j’ai l’impression qu’Eyraud parle de son poste. Lui, il va faire quoi entre son Head of Football et son Head of Business ? Il met des mecs en place pour qu’ils fassent tout le boulot. Moi, ce qui me gêne avec la déclaration d’Eyraud, c’est qu’à aucun moment, sauf dans le titre, il ne parle de football… Pas de jeu, pas d’humain, pas de qualités… Ça parle de commercial, des relations, d’un négociateur dans les contrats. »

« Mais à quoi il sert le président marseillais, s’il n’est pas capable de négocier un contrat et un salaire pour un joueur ? Je ne comprends pas l’intérêt de mettre ces gens-là… En plus, je suis persuadé que le football dont Eyraud parle va tuer le foot. Il faut revenir à un foot plus humain, plus direct, plus simple. Il parle d’un trader, pas d’un mec du foot… Il parle de trading de joueurs. »