OM : classement, primes, Habib Beye…l’anecdote savoureuse sur Pape Diouf

L’ancien défenseur de l’OM, Habib Beye, a dévoilé une anecdote savoureuse sur Pape Diouf, ex-président marseillais récemment décédé.

C’est avec tristesse et émotion que le monde du football a appris le décès de Pape Diouf, l’ancien président de l’OM, lui qui s’est éteint des suite du coronavirus il y a quelques jours. Depuis, et presque logiquement, les hommages se multiplient à l’attention d’un ancien dirigeant qui aura également été journaliste.

Habib Beye, ancien joueur de l’OM et depuis devenu (bon) consultant, a raconté une anecdote savoureuse sur son ancien président. Qui, doux euphémisme, n’était pas le moins adroit pour imposer ses vues aux joueurs de l’équipe première.

« Quand on est à l’OM, on vient pour gagner et pour la première place. »

« Pape me dit : « Mais pourquoi tu veux des primes, on est à l’Olympique de Marseille. Ici on doit finir champion. Pourquoi tu viens chercher des primes pour être deuxième, troisième ou quatrième ? » Pape c’était ça. J’étais retourné dans le vestiaire, et les joueurs s’étaient un peu dressés contre moi. Mais Pape s’était adressé à eux et avait répété : « Ici on n’a pas de prime pour être deuxième, troisième ou quatrième. Quand on est à l’OM, on vient pour gagner et pour la première place. »