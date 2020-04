OM – Coronavirus : Eyraud demande des sacrifices aux joueurs

true

Le foot français est fortement impacté par la crise sanitaire et l’OM n’échappe pas à la règle. Pour y remédier, Jacques-Henri Eyraud mobilise ses joueurs.

Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, s’est exprimé hier soir sur RMC. Il a notamment évoqué les conséquences financières de la crise sanitaire sur le club et en à appeler à la solidarité des joueurs. « C’est une situation extraordinaire, a-t-il expliqué. Nous sommes dans la crise, les joueurs se doivent de faire des efforts importants. J’espère qu’ils seront au Rendez-vous de l’histoire. En tant que dirigeant de l’OM j’ai une responsabilité forte , nous serons au rendez-vous ! »

⚽Aujourd’hui @azzahmedchaouch a parlé salaires de joueurs et foot business avec le président de l’OM, qui l’a rassuré sur les ambitions du club évidemment ! ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/LyYPzSDGZA — Quotidien (@Qofficiel) April 8, 2020

Un peu plus tôt dans la journée, dans l’émission C à vous sur France 5, le président de l’OM s’était voulu confiant sur la reprise du championnat. « Si le confinement est encore nécessaire début mai ou mi-mai, il sera alors difficile de terminer au cœur de l’été. Mais, nous nous y préparons et faisons en sorte de finir le championnat, y compris au mois d’août si c’est nécessaire. »