OM – Coronavirus : McCourt dévisse, le club en péril ? 

La crise sanitaire liée au coronavirus frappe tous les clubs au portefeuille. L’OM, déjà chancelant, n’avait pas particulièrement besoin de ce séisme financier.

L’Équipe consacre une bonne partie de son édition du jour à évoquer l’impact de la crise sanitaire liée au coronavirus sur les clubs de Ligue 1. Ces derniers sont ainsi rangés dans différentes catégories, de ceux qui devraient s’en tirer sans trop de dégâts à ceux pour qui la disette sportive sera catastrophique sur le plan financier. L’OM fait clairement partie de la catégorie « risques très élevés. »

« L’OM aurait été plus en sécurité financière avec la famille Dreyfus, indique le quotidien sportif. L’Américain ne figure plus au rang des milliardaires de ce monde. Sa fortune s’est bâtie sur quelques belles affaires, mais il aurait dévissé, et encore plus en ce moment. En quatre saisons, il a déjà englouti les 200 M€ d’investissements promis et enchaîne les exercices catastrophiques. Si McCourt ne comble pas, Marseille va dans le mur. Le magnat bostonien pourrait tirer un trait ou réduire la voilure sur un investissement jugé de plus en plus « inutile » dans son environnement « catastrophique. »

Et voici la Une du magazine @lequipe du jour ! pic.twitter.com/K6FXahP7Kw — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 30, 2020

La situation financière de l’OM serait telle que Jacques-Henri Eyraud s’active pour limiter les dégâts au fil de nombreuses discussions entre présidents. Entre les droits télé qui s’envolent et les recettes de billetterie perdues, on évoque « des pertes très significatives » en interne. Sans compter que l’UEFA et son fair-play financier reste en vigueur. Les sanctions pourraient être lourdes et, jusqu’ici, le club phocéen n’a eu aucun signe de l’UEFA quant à un assouplissement éventuel des règles. « Le club est toujours sous la menace », précisent nos confrères. Inquiétant.