OM – Coronavirus : un effort de guerre supplémentaire réclamé à Payet et Strootman ?

true

Si les joueurs de l’effectif professionnel de l’OM devaient consentir à une baisse de salaire importante (50%), Jean-Charles de Bono réclame davantage aux stars phocéennes.

Comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, un accord serait proche d’être trouvé entre l’UNFP et les clubs français pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19 et à ses retombées économiques désastreuses. Il aurait été convenu que seuls les très gros salaires soient impactés, à hauteur de 50%, aux difficultés économiques des formations de Ligue 1.

Si cette économie, également envisagée sous la forme d’un report de revenus, pourrait donner de l’air à certains clubs. Ce n’est pas encore assez aux yeux de l’ancien joueur de l’OM et consultant Jean-Charles de Bono. Sur le site « Footballclubdemarseille », l’ex-Minot suggère une autre voie pour les stars de l’OM.

« Qu’un Payet ou qu’un Strootman laisse la totalité de son salaire … »

« Cela peut permettre aux autres salariés du club d’être payés, eux qui ont véritablement besoin d’argent. Je pense que les joueurs olympiens peuvent tenir deux trois mois sans salaire. Alors c’est clair qu’il faut faire une différence entre un Strootman et un Lucas Perrin par exemple. Il va falloir prendre cela en considération car un Lucas Perrin n’a pas un salaire énorme. On peut peut-être lui enlever seulement un pourcentage. Par contre, qu’un Payet ou qu’un Strootman laisse la totalité de son salaire ce serait plus logique. Ca ne leur manquera pas. Deux ou trois mois de salaire en moins cela ne les empêchera pas de vivre. Et tant mieux pour eux – ils ont mérité leur argent – mais aujourd’hui on est dans une situation extrêmement difficile avec cette crise sanitaire et cela ne devrait pas être un effort pour eux », a-t-il expliqué.