OM – Coronavirus : un maillot de Ribery fait grimper les enchères !

Lancée par Cyril Dumoulin, le gardien de l’équipe de hand de Nantes, la vente aux enchères, dont les bénéfices sont reversés au personnel hospitalier, marche fort : plus de 150 pièces ont déjà été vendues.

En début de semaine, un maillot du cycliste Thibaut Pinot, porté par le coureur de la FDJ lors de sa victoire au Tourmalet sur le Tour de France, a dépassé les 5 000 € ! Et cette fin de semaine, plusieurs maillots devraient s’arracher. C’est le cas de celui de Franck Ribéry, un maillot du Bayern Munich, dédicacé par l’ancien joueur de l’OM, qui dépasse les 1 000 €, tout comme celui de Christian Benavente, le Péruvien du FC Nantes.

✊ Vente aux enchères solidaire✊

On termine cette journée riche en lots exceptionnels avec un lot peu ordinaire. Nous vous proposons ce soir un week-end à Londres et plus précisément à Chelsea 🇬🇧😍

Pour participer à la vente, c’est par ici ⬇️https://t.co/nTJ7HkexEt#sportaidons

— Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) April 23, 2020