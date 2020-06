OM : Daniel Riolo flingue un remplaçant potentiel de Zubizarreta

true

Daniel Riolo n’a pas l’air complètement séduit par les profils creusés par les dirigeants de l’OM concernant le poste de futur head of football.

En affirmant qu’il recherchait un head of football et un head of business, Jacques-Henri Eyraud a confirmé son attachement au vocabulaire américain. Le problème, c’est que le président de l’OM tarde à avancer ses pions pour ses deux postes bien précis.

Concernant le premier, sorte de directeur sportif élargi, plusieurs noms ont déjà été avancés pour remplacer Andoni Zubizarreta auprès d’André Villas-Boas. On pense à Oliiver Pickeu, David Wantier, Fabrizio Ravanelli ou encore Pierre Dréossi. Ce dernier a fait tiquer Daniel Riolo, pas franchement convaincu par l’ancien manager général du Stade Rennais (2007-2013).

« Le duo Eyraud-Dréossi ? Je pense que j’ai un ulcère »

« Le duo Eyraud-Dréossi, si je suis supporter de l’OM, je pense que j’ai un ulcère direct. Il n’y a quand même pas des noms qui font rêver, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. C’est fou, mais ça retombe toujours sur Jacques-Henri Eyraud. Quand il sort ses fiches Bristol et ses machins, si à l’arrivée, il n’y a pas du lourd qui arrive… Il va encore passer pour un guignol. Avoir sorti le Head of Football et les paperboard sur Linkedin… Même si c’est (Olivier) Pickeu, ils (les supporters) vont se dire : ‘Ah, ok, le mec d’Angers, il suffisait d’un coup de fil. »