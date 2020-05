OM : de nouvelles infos capitales fuitent sur la possible vente du club !

true

Les rumeurs d’un éventuel rachat de l’OM par Al-Walid Ben Talal se renforcent un peu plus chaque jour. Le club phocéen n’aurait pas été son premier choix…

Chaque jour, une nouvelle rumeur naît concernant le rachat de l’Olympique de Marseille par Al-Walid bin Talal. Et le lendemain, le club se fend d’un communiqué pour expliquer que, non, Frank McCourt ne veut pas se défaire d’un actif lui ayant coûté plus de 300 M€… Afin d’y voir plus clair, Le Phocéen a contacté le journaliste qui a lancé l’alerte : Marco Conterio. Le journaliste de TMW en a dit plus sur les origines de son information.

« Nous travaillons sur l’Arabie Saoudite et sur sa volonté de racheter des clubs européens, comme Newcastle actuellement, explique notre confrère italien au média marseillais. Il faut savoir qu’il y a plusieurs clubs en vente, pas seulement en France ou en Angleterre, mais aussi en Italie. C’est dans le cadre de ces recherches que nous avons eu cette information concernant l’OM. Ce type d’opération est très compliqué, qu’il y a des questions financières, mais aussi diplomatiques et géopolitiques. Nous essayons d’expliquer ce qu’il se passe, avec les contraintes de prix d’achat du club et d’acquisition du stade qui font partie des conditions. »

Le Paris FC intéresse aussi les Saoudiens

Après la rumeur menant à l’OL, Conterio assure qu’un autre club français est ciblé par les Saoudiens : le Paris FC ! « Il y a aussi la question des droits TV que les Saoudiens souhaiteraient détenir pour le Moyen-Orient, et l’achat d’un club en Ligue 1 pourrait faire partie de cette stratégie. D’ailleurs, outre l’OM, ils se sont aussi intéressés au Paris FC en Ligue 2, a-t-il poursuivi. En tout cas, ils cherchent à accélérer le processus d’acquisition de clubs dès cet été, car ils savent que le fair-play est suspendu et qu’ils pourront ainsi investir beaucoup d’argent tout de suite. Voilà ce que les Saoudiens souhaitent faire, ce qui ne veut pas dire que le processus est engagé avec l’OM et, encore moins, que l’affaire est conclue, comme je l’ai spécifié dans mon article et sur Twitter. Il y a un intérêt, c’est différent. »