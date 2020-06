OM : de nouvelles révélations lourdes pour une vente du club !

true

Si Jacques-Henri Eyraud certifie que Frank McCourt ne désire pas vendre l’OM, de nouvelles révélations sur son possible désengagement sont tombées.

L’OM n’a pas assez du mercato pour occuper ses journées. Il a fallu que Jacques-Henri Eyraud se mette en action pour rechercher un head of football et un head of business pour mieux accompagner André Villas-Boas la saison prochaine.

Pire, Laurent Colette n’a rien fait pour calmer les supporters du club phocéen, en souriant au nez et à la barbe des South Winners lors d’une réunion censée les rapprocher pour la saison à venir. Dans ce contexte, quoi de mieux que le retour des rumeurs sur une éventuelle vente du club pour relancer le flou qui entoure son avenir ? Très impliqué dans ce dossier, Thibaud Vérizian continue de penser que Frank McCourt travaille en ce sens en coulisses.

« McCourt est peut-être en train de régler tout ça via le programme ‘OM Développement’ »

« La vente de l’OM ? Je continue de dire que c’est en action à Marseille. Ça peut bouger dans les jours à venir. McCourt, il ne pense qu’immobilier et rentrées d’argent. Le sportif, l’OM, ce n’est pas son truc. Il va faire un appel à l’aide. Ca va bouger, a assuré le journaliste de C-News. Il y a des échéances qui arrivent, entre les élections municipales et la DNCG. Tout ça peut vraiment changer les choses. Le fait que McCourt veuille garder des parts de l’OM pour ses projets immobiliers, c’est ce qui bloque dans les négociations. Les Saoudiens se sont étonnés de ça, car KLD veut garder 5 % du club, McCourt une trentaine… Personne ne veut racheter 60 % d’un club. C’est ça qui pose problème. McCourt est peut-être en train de régler tout ça via le programme ‘OM Développement’. McCourt peut faire rentrer des gens, qui peuvent investir tout en travaillant avec lui. »