OM : départ accepté, volte-face, promesse non-tenue… comment Eyraud a froissé Villas-Boas

true

Après l’avoir d’abord accepté, le président de l’OM a refusé le départ de son entraîneur. Et pour cause, les supporters le digèreraient mal.

Les supporters marseillais rêvant d’une continuité d’André Villas-Boas à l’OM vont voir leurs espoirs douchés par la lecture de L’Equipe du jour. On y apprend en effet que si le Portugais n’est pas encore officiellement parti, c’est uniquement parce qu’il ne sait pas comment le faire sans froisser les amoureux du club. Car ce qui se dégage de l’article, c’est qu’il est hors de question pour lui de continuer à travailler avec Jacques-Henri Eyraud.

On apprend notamment que lors de la fameuse réunion jeudi entre l’entraîneur et le président, à laquelle participait Andoni Zubizarreta, « AVB » a dit qu’il ne resterait pas vu que son directeur sportif s’en allait. Eyraud aurait accepté cette démission. Puis, ayant compris que cela le placerait dans le collimateur des supporters, il aurait fait savoir à l’agent du Portugais qu’il ne voulait finalement plus le laisser partir.

La sortie d’Eyraud sur RMC hier soir n’avait d’autre but que de mettre la pression sur son entraîneur afin que celui-ci assume son départ. L’Equipe écrit : « Dans le camp du Portugais, on attend des nouvelles de l’OM, mais la volte-face d’Eyraud a passablement agacé. Les prochains jours s’annoncent décisifs dans ce qui se profile comme une séparation inéluctable. »