OM : Desplat (EAG) relativise le clash avec Eyraud

Le président de l’En Avant Guingamp, Bertrand Desplat, a assuré que le clash avec son homologue de l’OM n’avait pas été si violent que ça.

Il paraît que les présidents de l’Olympique de Marseille et de l’En Avant Guingamp ont eu un échange virulent hier lors de l’assemblée générale de la LFP. On savait Jacques-Henri Eyraud très tendu à chaque fois que Jean-Michel Aulas est près de lui, on ne le pensait pas sanguin avec ses collègues.

Contacté par La Provence, Bertrand Desplat a calmé le jeu, assurant que c’était un « incident de fin d’une très longue journée de réunions, avec la fatigue et l’excitation que cela induit, et qui a duré 20 secondes ». Il a ajouté : « franchement, cela n’a aucun intérêt ».

Le sujet de discorde concernait le prêt garanti par l’Etat, qui a été adopté par vote durant la réunion d’hier. Les 215 M€ contractés auprès d’une banque française devraient permettre à six ou huit clubs de Ligue 1 de compenser l’absence de la totalité des droits TV pour la saison 2019-20. L’Olympique de Marseille, dont le déficit dépasserait les 100 M€ avec la crise, pourrait faire partie des candidats au PGE.