OM : Di Méco et Dugarry se sont écharpés en plein direct

Tous deux consultants de RMC, Christophe Dugarry et Eric Di Méco ont eu un échange houleux hier au sujet de l’aide apportée au football français.

Anciens Marseillais, même si l’un a laissé un meilleur souvenir que l’autre aux supporters, Eric Di Méco et Christophe Dugarry sont désormais collègues sur RMC. Ce qui ne les empêche pas, bien au contraire, de s’invectiver de temps à autres. Cela s’est notamment produit hier dans Team Duga au sujet de l’aide de l’Etat au football français.

– Duga : « Tu assumeras tes propos ! »

– Di Meco : « Mais tu es qui toi pour me dire ça ?! » 🔥 Ça chauffe dans #TeamDuga entre Éric Di Meco et Duga sur la question des aides de l’État au football français. Les deux anciens joueurs ne sont absolument pas d’accord. #rmclive pic.twitter.com/01aRoovuAW — Team Duga (@TeamDugaRMC) April 21, 2020

Les deux hommes ont dû se rabibocher dans la foulée. Et si ce n’est pas le cas, Di Méco pourra se consoler en sachant que d’ici quelques semaines, l’ancien attaquant ne sera plus salarié de RMC. Il arrive en fin de contrat et n’a pas souhaité le prolonger. Un rumeur l’envoie chez Médiapro mais il pourrait aussi prendre une année sabbatique.