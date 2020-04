OM – Disparition Pape Diouf : les supporters marseillais multiplient les hommages

true

Les groupes de supporters de l’OM tiennent tous à saluer la mémoire de Pape Diouf, qui s’est éteint des suites du coronavirus.

C’est peu dire que la disparition de Pape Diouf, l’ancien président de l’OM, a affecté le monde du football. Et les supporters marseillais, nécessairement touchés, multiplient depuis les vibrants hommages. Ainsi, et en dépit du confinement, certains groupes ont voulu s’associer à la peine de tous ceux qui connaissaient bien l’ancien journaliste, devenu agent de joueurs, puis président.

Devant le stade Vélodrome, les Winners ont posé une banderole de plus de 100 mètres de long sur laquelle on peut lire : « Pape Diouf et Hidalgo, deux étoiles dans le ciel olympien ». Avant de poursuivre dans un communiqué : « Au lendemain de la disparition tragique de Pape Diouf, et quelques jours seulement après son honorable aîné Michel Hidalgo, le peuple olympien est en deuil, durement meurtri dans ce qu’il a de plus cher… Les Winners se devaient donc, faute de pouvoir le faire au Vélodrome, de rendre hommage à ces deux grands hommes qui ont écrit quelques lettres de noblesse et participé activement à l’histoire de l’Olympique de Marseille ».

Banderole sur l’autoroute A7 !

Autre groupe de supporters de l’OM, les Yankee, qui eux, ont déployé une banderole sur l’autoroute A7 ! « Pape merci ! Tout Marseille te pleure ». Par ailleurs, les MTP ont dessiné un portrait de l’ex-président, est installé devant leur local.