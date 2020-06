OM – Mercato : Un divorce Niang – Stade Rennais ?

true

L’OM a fait de M’Baye Niang son objectif du mercato. Selon La Provence, le Sénégalais est en froid avec Julien Stéphan et à vider son casier au centre d’entraînement de la Piverdière.

Chaque jour, la piste M’Baye Niang (25 ans) est de plus en plus chaude du côté de l’OM. L’intérêt phocéen est fort. Surtout, il est réciproque. Auteur de 10 buts cette saison en Ligue 1, le Sénégalais se verrait bien poursuivre sa progression à l’OM. La perspective de disputer la Ligue des Champions avec les Ciel et Blanc attire son ambition. L’attaquant a fait part de son souhait de rejoindre la Canebière publiquement, quitte à baisser son salaire. Le profil du joueur a été validé par André Villas-Boas. L’entraîneur portugais apprécie la polyvalence du buteur qui peut aussi évoluer sur l’aile.

Une cassure entre Julien Stéphan et M’Baye Niang

Selon La Provence, ses déclarations ont irrité les dirigeants et surtout Julian Stéphan. L’entraîneur ne souhaiterait plus travailler avec celui qu’il avait nommé vice-capitaine. Une thèse confirmée dans un tweet par le chroniqueur Pierre Ménès. En froid et avec la ferme volonté de partir, Niang a profité des premières heures du déconfinement pour vider son casier au centre d’entraînement de la Piverdière.

Sous contrat jusqu’en 2023 au Stade Rennais, M’Baye Niang ne voit plus son avenir en Bretagne. L’ancien caennais a été affecté par le départ d’Olivier Létang. L’ancien président rennais, remercié début février, était à l’origine de sa venue au Roazhon Park.

Il reste maintenant à l’OM de convaincre le Stade Rennais de lâcher son fer de lance offensif acheté pour 15 millions d’euros. D’après La Provence, une offre de 18 millions d’euros pourrait satisfaire l’organigramme rennais. Un prix honnête à la vue des statistiques de Niang, mais élevé pour les maigres finances olympiennes. Niang, lui, privilégierait l’OM à l’Angleterre ou Brighton et Tottenham le convoitent.