OM : Djibril Cissé s’est trouvé un très bon agent pour son come back

Désireux de retrouver un club de L1 pour atteindre les 100 buts, Djibril Cissé, l’ancien attaquant de l’OM, est soutenu dans son projet par Raymond Domenech.

Raymond Domenech a bien connu Djibril Cissé en équipe de France. Et il soutient l’ancien attaquant, qui rêve d’un dernier challenge afin d’atteindre les 100 buts en L1, lui qui en totalise 96.

Dans l’émission L’Equipe du Soir, l’ancien sélectionneur a joué les agents. « Djibril a un objectif personnel. Ça peut être un bon argument pour un avant-centre, a-t-il expliqué. La question est de savoir dans quelle forme il est, à 38 ans, s’il est en bon état. Mais sa capacité à marquer, on la connait. »

Et à Domenech d’ajouter : « On sait qu’il en est capable. Ça peut être une opportunité surtout qu’il est hors normes avec sa qualité de vitesse et de frappe. »