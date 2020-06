true

Agacé par la gestion de l’OM, Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec le duo Eyraud-McCourt hier sur RMC…

Il y a quelques jours, Christophe Dugarry avait taclé sévèrement Dimitri Payet, pour son refus de baisser son salaire, lui qui est le jouyeur le mieux payé de l’OM, et surtout pour ses explications, mettre sa famille à l’abri, etc… Et hier, c’est Jacques-Henri Eyraud et Franck McCourt qui ont été visés par l’ancien champion du monde.

« C’est quoi ces clowns ? »

Sur RMC, « Duga » n’y est pas allé de main morte… « Il y a deux ans on nous parlait de Champion’s Project, et là aujourd’hui c’est quoi le projet de l’OM ?, s’est-il demandé. On ne sait pas ce que c’est. Ils n’ont même pas été capables de faire une proposition à leurs meilleurs joueurs pour les garder. Donc tu prends un Aldridge qui va te vendre les joueurs, et une fois que les finances seront saines tu repartiras sur un autre projet ? Arrêtons de nous bourrer le c.. de pailles ! »

Et à l’ancien marseillais d’ajouter, très remonté : « On agite des « head of football », des « head of business », mais c’est quoi le Projet ? Eyraud nous a sorti ses mots en anglais mais on n’a rien compris, ou on a compris qu’il voulait faire du business. Mais c’est quoi le projet sportif de ce club ? Ça, personne ne nous l’explique. C’est quoi ce cirque ? A un moment donné il faut arrêter tout ca. On comprend pourquoi les supporters doivent être écœurés. Ils doivent se dirent c’est quoi ces clowns ?».