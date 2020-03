OM : écarté de Marseille, il dit pourquoi et à cause de qui

true

Dans des propos accordés à La Provence, l’ancien milieu de terrain de l’OM, Jean-Philippe Durand, a expliqué pourquoi il avait quitté le club.

Il est de ceux dont le nom restera à jamais gravé dans le coeur des supporters marseillais. Vainqueur de la Ligue des Champions, en 1993, et depuis passé par l’OM au sein de sa cellule de recrutement. Mais Jean-Philippe Durand a récemment disparu du club phocéen. Et ce pour une raison assez simple, qu’il a accepté d’évoquer dans les colonnes de La Provence.

Des propos retranscrits par le site footballclubdemarseille.

« C’est la vie, je n’allais pas me torturer. Il y a plus grave. J’ai une capacité à passer à autre chose assez rapidement. Ça a été plus dur pour mon entourage. Les gens n’ont pas compris pourquoi j’étais parti. Je sentais depuis un moment que ça n’allait pas durer éternellement par rapport aux comportements des gens qui étaient arrivés. La raison évoquée ? Andoni (Zubizarreta) voulait travailler avec (Albert) Valentin et pas avec moi. Dès l’arrivée d’Andoni, c’était plus ou moins déjà écrit. Ça m’a permis de passer à autre chose. »