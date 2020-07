OM – Exclu BUT : Frédéric Meyrieu évoque ses souvenirs marseillais

true

L’OM est le premier club professionnel de Frédéric Meyrieu, où il a évolué de 1984 à 1989. Et c’est le doublé championnat de France et Coupe de France en 1989 qui l’a plus marqué durant son passage dans le club phocéen.

L’ancien milieu offensif de 52 ans, est depuis 9 ans le directeur technique du Racing Football Club Toulon. Réputé pour sa patte gauche et ses coups de pied arrêtés, Frédéric Meyrieu a remporté le championnat de France et la Coupe de France en 1989 avec l’OM. Son plus beau souvenir dans son premier club professionnel…

»En 1989, on remporte le titre à trois journées de la fin, à domicile, contre le Paris Saint-Germain (1-0), se souvient-il. Je me rappelle que je donne le ballon à Patrice Eyraud, qui décale Franck Sauzée… Et on connaît la suite, le ballon va au fond des filets et trompe Joël Bats dans les derniers instants. Quelques jours après, on gagne la finale de la Coupe de France au Parc des Princes, face à l’AS Monaco (4-3). »

»C’était incroyable »

Et à lui d’ajouter : ‘‘J’ai 20 ans et je me retrouve titulaire avec des joueurs comme Papin, Allofs, Förster et Sauzée… C’était incroyable, il y avait une grande équipe avec des joueurs de très grande qualité. C’est clair que ce doublé restera à jamais mon plus beau souvenir à l’OM. » Le Varois a gardé le contact avec certains anciens coéquipiers. « On se retrouve régulièrement avec les anciens joueurs de Marseille pour faire des matches, avec l’OM Star Club. Je vais aussi voir certaines fois des matches au Vélodrome. J’en revois donc pas mal, Bruno Germain, Gaëtan Huard, Bernard Pardo… »