OM : Eyraud a recruté un expert pour faire basculer le Mercato

Il n’y a pas que le power-point dans la vie, il y a le réseau aussi. Jacques-Henri Eyraud l’a bien compris depuis son arrivée à la présidence de l’OM fin 2016. Après un mercato d’été qui n’a pas rempli le cahier des charges fixé par Frank McCourt, Eyraud a ainsi décidé d’être plus offensif sur le marché anglais, pour tenter d’y placer ses joueurs.

L’arrivée de Paul Aldridge, qui travaille désormais étroitement avec le board marseillais, a ainsi été appuyée en ce sens. « Paul est une sorte de conseiller spécial qui nous apporte ses compétences dans un certain nombre de domaines », précise Eyraud dans L’Équipe. Âgé de 54 ans, Aldridge a notamment été le directeur général de West Ham.

Aldridge est plus qu’un conseiller pour l’OM

L’expert est ensuite passé par Leicester, Manchester City et Sheffield Wednesday, où il a été vice-président et directeur général pendant cinq ans, au début des années 2010. « Il connaît toutes les ficelles du métier et beaucoup de dirigeants locaux », ajoute le quotidien sportif. « Sa mission ne s’arrête pas aux transferts, il va m’aider en matière de ’’fan experience’’, d’événementiel et d’infrastructures », conclut le président de l’OM, agacé l’été dernier par le manque de professionnalisme de certains intermédiaires dans le domaine des transferts.