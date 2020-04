OM : Eyraud a trouvé la parade pour conserver Villas-Boas

true

Si Jacques-Henri Eyraud entend conserver Andoni Zubizarreta à l’OM la saison prochaine, cela sous-entend qu’André Villas-Boas devrait aussi rester.

Frank McCourt aurait mis officiellement l’OM en vente ! L’information vient de Romain Molina et s’est répandue comme une traînée de poudre depuis samedi soir.

« L’Olympique de Marseille est officiellement en vente, je le redis et je peux l’affirmer de multiples sources, a expliqué le journaliste indépendant lors d’un échange avec ses followers sur les réseaux sociaux. Le premier qui ose prétendre l’inverse, que McCourt ne veut pas vendre est un menteur. Je me coupe les deux testicules si ce n’est pas vrai ce que je vous dis. Alors après est-ce qu’il va trouver ? Je n’en sais rien mais aujourd’hui il veut s’en séparer. Et je le dis, j’y tiens à mes deux testicules… »

Zubizarreta reste, Villas-Boas aussi ?

Cette affirmation ne surprendra pas certains supporters, mais plus d’autres tout heureux d’avoir vu que la confiance serait maintenue en Andoni Zubizarreta au recrutement la saison prochaine. L’Équipe l’a fait savoir dans son édition d’hier. Par ricochet, une telle information voudrait aussi sans doute dire qu’André Villas-Boas, qui a lié son avenir à celui de son directeur sportif espagnol, resterait aussi à l’OM. En résumé : tout le monde pourrait rester, sauf McCourt ?