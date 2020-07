OM : Eyraud humilie Ajroudi et Boudjellal en une phrase

true

L’actuel président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, ne souhaite même plus s’attarder sur le projet de rachat du club du tandem Ajroudi-Boudjellal.

C’était et c’est encore LE sujet pour tous les supporters de l’OM : le projet de rachat du club présenté par Mourad Boudjellal, ancien président du club de rugby du RC Toulon, et par Mohamed Ayachi Ajroudi, a-t-il une chance d’aboutir ? Les informations les plus contradictoires paraissent depuis plusieurs jours sans que l’on sache exactement à quoi s’en tenir.

Visiblement, Jacques-Henri Eyraud, actuel homme fort du club olympien, a un élément de réponse. Assez clair même. Interrogé par nos confrères de l’Express, voici ce qu’il a répondu. Des propos retranscrits par Eurosport.

« Tout ça, ce sont des rumeurs, ça n’a aucun intérêt »

« Tout ça, ce sont des rumeurs, ça n’a aucun intérêt. On se concentre sur le projet. Nous avons déjà beaucoup fait. Il ne faut pas s’arrêter en chemin. (…) Ma priorité est d’adapter l’OM aux nouveaux enjeux et de le mettre à l’équilibre. »