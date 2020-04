OM : Eyraud s’inquiète des dégâts de la crise sur les finances du club

true

S’il a fermement démenti les rumeurs de vente de l’OM, Jacques-Henri Eyraud n’en reste pas moins inquiet pour les finances du club après la crise sanitaire.

Romain Molina a lâché une petite bombe samedi soir en expliquant que Frank McCourt travaillait en coulisses pour vendre l’OM. Invité à éclaircir la situation dans les colonnes de L’Équipe, Jacques-Henri Eyraud a évidemment démenti cette rumeur.

« Grâce à la contribution de Frank, on a changé le profil de ce club, dans sa structuration et dans ses résultats. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre deuxième phase du projet, fair-play financier ou pas. Évidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique, sportive, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news.Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit », a affirmé le président de l’OM dans le quotidien sportif. Ce point réglé, ce même Eyraud n’en reste pas moins inquiet pour les conséquences de la crise sanitaire sur le plan économique.

« Chaque euro dépensé compte »

« Ne pas être inquiet serait totalement irresponsable. L’une de nos priorités aujourd’hui c’est de mettre en place un vrai plan d’urgence pour traverser la crise, poursuit le président de l’OM. Adapter l’organisation à cette période exceptionnelle a été un véritable casse-tête. On est un secteur sinistré, on ne perçoit pas de chiffres d’affaires alors qu’on doit régler des charges fixes tous les mois. Et on est en face de diffuseurs qui nous pénalisent particulièrement puisqu’un club comme l’OM n’a perçu, aujourd’hui, que 41 % de ses droits télé alors qu’il a joué 73 % de ses matches. Chaque euro dépensé compte. Estimer les pertes ? Cela dépendra de la fin de la crise. On suit cela de très près. Cela se chiffrera en plusieurs dizaines de millions d’euros. »