OM : Eyraud-Villas Boas, une solution radicale proposée à McCourt

Selon Ludovic Obraniak, Franck McCourt devrait trancher dans le vif en gardant André Villas-Boas tout en se séparant de Jacques-Henri Eyraud.

André Villas-Boas n’est pas contre l’idée d’honorer la dernière année de son contrat à l’OM, tout en refusant la prolongation offerte par les dirigeants marseillais : telles sont les dernières nouvelles en provenance de Marseille, où le flou artistique est de mise depuis le départ d’Andoni Zubizarreta. Un départ qui pourrait précipiter celui de Villas-Boas, ce que déplore fortement l’ancien joueur de Lille et Bordeaux Ludovic Obraniak.

À la suite d’informations erronées concernant la prolongation de contrat proposée à André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille souhaite rétablir la réalité des faits. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 19, 2020

« Il est difficile de trouver un coach de qualité et Villas-Boas a su créer une vraie osmose avec son groupe. Ses joueurs sont attachés à lui. C’est une relation que l’OM doit absolument essayer de garder », soutient le consultant de La Chaîne L’Equipe.

Et selon lui, Franck McCourt devrait se pencher sur le cas de Jacques-Henri Eyraud, son président délégué. « Eyraud a viré Zubi. Mon conseil à McCourt, ce serait de garder Villas-Boas et se séparer d’Eyraud. Son bilan financier est déficitaire. Villas-Boas fait une super saison mais il est en bisbille avec lui. L’actionnaire devrait se gratter la tête et réfléchir sur la gestion de l’OM. »