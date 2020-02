OM – FC Nantes : le match est déjà entré dans l’Histoire

true

Ce samedi (17h30, sur Canal+), l’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes au Vélodrome pour conforter encore un peu plus sa place de dauphin. Pour le club phocéen, ce grand classique de Ligue 1 aura d’ailleurs une saveur toute particulière puisqu’il s’agira du 2 500e match de première division disputée par l’OM.

Comme le rappelle la « Provence », il s’agira tout simplement du record de France puisque l’OM sera « à jamais le premier » à atteindre ce cap. Dans ce classement d’assiduité à l’élite, Marseille devance les Girondins de Bordeaux (2 465 matches), l’AS Saint-Etienne (2 453), le FC Sochaux (2 368) et l’Olympique Lyonnais (2 283).

A l’occasion de ce match face aux Canaris, le quotidien provençal rappelle le bilan de l’OM en D1/L1 depuis 1932 : 1 111 victoires, 633 matches nuls et 750 défaites. Il a marqué 4 026 buts et en a encaissé 3 205. Dans l’élite, le club aujourd’hui entraîné par André Villas-Boas a joué dans 58 villes et a affronté 77 adversaires différents.