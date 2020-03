OM, FC Nantes – Mercato : Ocampos et Carlos ont pris une cote colossale à Séville

true

L’ancien ailier de l’OM Lucas Ocampos et l’ex-défenseur du FC Nantes Diego Carlos cartonnent avec le FC Séville, où ils sont arrivés l’été dernier.

Revenu au FC Séville après une brève expérience à l’AS Roma, le directeur sportif Monchi a immédiatement repris ses bonnes habitudes chez le club le plus titré en Europa League. A son palmarès, de très bons coups réalisés en Ligue 1, l’un de ses terrains de chasse favoris. Et notamment l’ancien Marseillais Lucas Ocampos et l’ex-Nantais Diego Carlos.

« Il pouvait y avoir des doutes sur Lucas Ocampos, ailier a priori plus intéressant dans un jeu direct, peut-on lire sur Foot Mercato. Mais la sauce a plutôt bien pris, notamment parce que Julen Lopetegui a su s’adapter, mais surtout, a réussi à transmettre ses idées à ses joueurs. On a aussi vu plusieurs Séville cette saison, du 4-3-3 classique visant à contrôler la rencontre au 3-4-3 un peu plus agressif et replié pour affronter les grosses écuries. L’ancien de l’OM est à un excellent niveau – 10 buts et 2 passes décisives cette saison – brillant côté droit puis à gauche depuis l’arrivée de Suso au mercato. »

« Terrain de chasse privilégié du directeur sportif, la Ligue 1 est présente en force dans cette équipe, puisque Diego Carlos et Jules Koundé composent la charnière centrale de Lopetegui. Le premier est un roc depuis son arrivée, alors que le jeune Tricolore a eu un peu de mal au début mais s’est plutôt bien adapté. »