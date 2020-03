OM, FC Nantes : Rongier s’en va (aussi) en guerre

true

Contraints au repos forcé, les joueurs de football s’occupent comme ils peuvent. Le milieu de terrain de l’OM Valentin Rongier a ainsi fait apprécier son talent de basketteur lors d’une vidéo sur Instagram. Mais cette activité en plein air n’est pas sa préférée. Loin de là, même.

Lors d’une interview récente à « So Foot », l’ancien Nantais a expliqué que ce sont les jeux vidéo qui le rendent complètement fou : « J’essaie de réduire parce que ma copine grogne un peu. Et elle a raison: tu me laisses tout seul une journée où il n’y a ni entraînement, ni match, je peux te faire 10h-22h non stop. C’est une drogue ».

Confinement oblige, l’addiction a repris le dessus. Lors d’une autre vidéo sur Instagram, on voit Rongier manette à la main faire une partie de Call of Duty Warzone, un jeu où il faut être le dernier survivant parmi 150 soldats lâchés sur une carte. Dans son allocution aux Français lundi soir, le Président de la République Emmanuel Macron a dit que nous étions en guerre. Rongier l’a pris au mot !