Dans un entretien vidéo sur Canal +, Valentin Rongier, le milieu de l’OM, a salué le travail de tous les soignants de France, qu’il qualifie de « héros ».

L’heure est au confinement en France comme dans la plupart des pays de la planète afin de tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19. Sur Canal+, dans un entretien vidéo, le joueur de l’OM Valentin Rongier a donné son point de vue sur la situation. Il espère que le personnel soignant sera prochainement revalorisé.

« J’aimerais sortir pour les applaudir mais il n’y a personne autour de chez moi à moins de 500 mètres !, a confié l’ancien nantais. C’est facile de parler, de dire qu’ils font un boulot fantastique… Mais j’ai ma belle-soeur qui est infirmière et qui nous raconte son quotidien. Quand on dit le mot héros, c’est la vérité. Ils prennent des risques, ils font des sacrifices que peu de personnes oseraient faire. »

Et à lui d’ajouter, sur sa belle-soeur : « Quand elle rentre, elle se déshabille au pas de la porte et elle va se coucher, elle n’a pas de contact avec mes neveux ni mon frère. J’ai beaucoup de respect pour eux et même si je ne suis personne pour le dire mais ce serait bien d’améliorer leurs conditions de travail. »