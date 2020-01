OM : Florian Thauvin victime de… Dimitri Payet l’été prochain ?

true

Auteur d’une première partie de saison de très haut niveau, Dimitri Payet a porté l’OM jusqu’à la 2e place du championnat. Si bien que des journalistes ont demandé à Didier Deschamps s’il envisageait de le rappeler en équipe de France. Le sélectionneur a expliqué que vu son âge (32 ans) et la concurrence, il y avait peu de chances. Mais Jonatan MacHardy a assuré sur RMC que le Réunionnais se devait d’y croire…

« Il risque d’y avoir du changement en attaque dans la liste de Deschamps pour l’Euro 2020. Je pense que Florian Thauvin et Nabil Fekir ne seront pas sélectionnés. Selon moi, il y a de grandes chances que Thomas Lemar ne soit pas pris non plus. En revanche, on aura certainement Anthony Martial et Kingsley Coman dans la liste. »

« Rappelez-vous de l’Euro 2016, ils étaient déjà en Equipe de France et on n’aurait jamais cru que ces deux joueurs-là ne feraient pas la Coupe du monde 2018. Mais je pense qu’en 2020, ils seront là. Les choses vont relativement vite. Ensuite, il restera une place à prendre en attaque et de par son profil et ses performances, je pense que Dimitri Payet a une belle carte à jouer. »