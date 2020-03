OM : Frank McCourt a fait passer un message rassurant au sein du club

true

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a publié un communiqué pour rassurer les employés du club concernant la suite des opérations.

En ces temps de crise, il est normal que le monde du football cède à la panique. Sans les compétitions, pas de rentrée d’argent, et sans recette, la faillite guette. Surtout à l’Olympique de Marseille, confronté à un déficit de 90 M€ et qui se trouve dans le viseur du fair-play financier.

Mais le patron du club, Frank McCourt, a tenu à rassurer ses employés via un communiqué qu’a réussi à se procurer l’AFP : « Je vais prendre quelques minutes pour être sûr que vous et vos familles vous portez bien. Nous traversons cette période difficile ensemble, et nous voyons les gouvernements s’organiser de mieux en mieux ».

Un programme pour occuper vos journées 🤓📺⁰⁰ Lives d’anciens matchs, documentaires et beaucoup d’autres contenus avec #StayAthOMe 🔵⚪ pic.twitter.com/UxQ4evVsqs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 18, 2020

« Des entreprises comme la nôtre prennent des mesures pour limiter la pandémie. Je veux insister sur l’importance pour chacun d’entre vous d’appliquer les gestes barrières. Je tiens à saluer les efforts pour continuer d’avancer, une forte culture d’entreprise est importante, la nôtre est particulièrement solide. Vous pouvez compter sur moi. »