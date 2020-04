OM : Frank McCourt veut vendre le club, c’est officiel ?

true

Romain Molina, journaliste indépendant bien informé sur les coulisses du ballon rond, affirme sans détour que Frank McCourt a mis l’OM officiellement en vente.

Les supporters de l’OM se pincent encore pour y croire. Alors qu’on apprenait encore hier qu’Andoni Zubizarreta serait sans doute conforté à la tête de la direction sportive la saison prochaine en compagnie de son fidèle Albert Valentin, l’OM serait officiellement en vente !

L’information a été annoncée tard hier soir par Romain Molina au détour d’une question sur l’avenir du club phocéen et des intentions à terme de Frank McCourt. Pour le journaliste indépendant, les idées de l’homme d’affaires américain sont très claires : il veut se débarrasser de l’OM.

« L’OM est officiellement en vente, je peux l’affirmer de multiples sources »

« L’Olympique de Marseille est officiellement en vente, je le redis et je peux l’affirmer de multiples sources, a expliqué Molina lors d’un échange sur les réseaux sociaux. Le premier qui ose prétendre l’inverse, que McCourt ne veut pas vendre, est un menteur. Je me coupe les deux testicules si ce n’est pas vrai ce que je vous dis. Alors, après, est-ce qu’il va trouver ? Je n’en sais rien, mais aujourd’hui il veut s’en séparer. Et je le dis, j’y tiens à mes deux testicules… »