OM : galères, Villas-Boas, avenir…Grégory Sertic sort du silence

Le défenseur de l’OM, Grégory Sertic, qui n’a pas disputé un match de Ligue 1 tout au long de la saison, s’est confié à BeIn Sports.

Des mois que les supporters de l’OM ne l’ont pas vu sur un terrain. Et pour cause, Grégory Sertic, qui avait disputé quelques minutes au Vélodrome, l’été dernier en amical face à Naples, n’a jamais été aligné cette saison en Ligue 1 par son entraîneur, André Villas-Boas. C’est donc un joueur disparu des écrans qui parle depuis quelques minutes sur l’antenne de BeIN Sports. Extraits.

« Oui, il y a un goût d’inachevé parce que je suis arrivé à l’OM avec des ambitions. Malheureusement, j’ai été blessé, ça m’a fait beaucoup de mal. J’ai fait une très grosse préparation physique cet été pour être en forme. Après, je ne fais pas un match. C’est une situation délicate, le coach est content de moi, de mes entraînements. Il n’a rien à me reprocher. Si demain le coach fait appel à moi, je répondrai présent. Je suis sérieux, je mets tout en avant pour réussir. Mais il ne faut pas pleurer sur son sort, je garde espoir de trouver un autre projet pour vraiment continuer à faire ce métier, cette passion. Je reste passionné du football et ça, personne ne va jamais me l’enlever. Il y a un mercato qui va arriver aussi et on va essayer de trouver une solution, un nouveau projet, un club tout simplement, en Europe, en France… J’adore la MLS, donc pourquoi pas. Je vais voir les propositions qu’il y a. »