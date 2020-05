OM : Galtier, Heinze, Pochettino…l’après Zubizarreta – Villas-Boas agite les fantasmes !

true

Le départ d’Andoni Zubizarreta a mis le feu à l’OM. Il pourrait entraîner une cascade de départs qu’il faudra remplacer. Tout Marseille retient son souffle.

Jeudi soir, l’annonce du départ de l’OM d’Andoni Zubizarreta et sa confirmation sur le site officiel du club ont mis le feu à la toile. Avec le directeur sportif espagnol, en poste depuis presque quatre ans, c’est tout un pan du Champion’s Project qui s’envole et les supporters attendent désormais fébrilement de savoir si, oui ou non, André Villas-Boas poursuivra sur le banc sans l’homme avec lequel il a lié son destin.

Zubizarreta suivi par Valentin en attendant Villas-Boas

D’après « RMC », le départ de « Zubi » sera acté de longue date, le Basque n’ayant pas digéré que le club lui annonce la recherche d’un « directeur général chargé du football » dès le mois d’octobre. L’ancien dirigeant du Barça a donc lâché le projet, à un an du terme de son contrat, et sans faire de vague, entraînant avec lui son bras droit Albert Valentin. Viens désormais la question de son remplaçant et, éventuellement celui de Villas-Boas.

• Albert Valentín, le bras droit d’Andoni Zubizarreta, quitte lui aussi l’OM. RMC | #TeamOM ?¬レᆰ️ pic.twitter.com/HvYYyPuSvq — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) May 14, 2020

L’idée Pickeu (ex-Angers) pour remplacer Zubizarreta

Du côté de Twitter, chez les spécialistes, plusieurs noms ont déjà circulé. Gilles Favard (consultant à « L’Equipe ») a notamment évoqué la piste Olivier Pickeu, tout juste limogé du SCO Angers, pour le poste de DG. Un rôle qu’il a occupé avec succès dans le Maine-et-Loire.

« Pickeu » du côté de la canebière ……..?????????? — GillesFavard (@GillesFavard) May 14, 2020

Eyraud rêverait de Galtier (LOSC), l’Italie fantasme sur Heinze ou Pochettino

Sur le poste d’entraîneur, « AVB » n’est pas encore parti mais c’est déjà la foire au niveau des noms. Selon le compte Twitter OM United, équivalent phocéen de PSG United et très suivi par la communauté locale, Jacques-Henri Eyraud aurait dans l’idée de convaincre Christophe Galtier de lâcher le projet du LOSC pour aller vers son club et sa ville de cœur. Un pari qui s’annonce très compliqué.

Si AVB part je mets un billet sur L’actuel entraîneur du losc. C’est la priorité du président.

Ça veut pas dire que lui va vouloir venir dans un club au bord du gouffre.

Plus gros déficit de l’histoire du club. — omunitedom (@omunitedom) May 14, 2020



Le pari n’est cependant pas moins compliqué que les noms lâchés par Andrea Lusapio, journaliste à TMW à l’origine des rumeurs concernant le rachat par les Saoudiens. L’Italien va carrément parler de Mauricio Pochettino (libre depuis son limogeage de Tottenham) et de Gabriel Heinze (parti en mars dernier du Velez Sarsfield). Vu les moyens annoncés de l’OM (moyens qui ont rebuté un Villas-Boas pourtant très au fait de la situation du club), on voit mal comment le premier nommé pourrait être tenté par le challenge mais bon l’enchaînement des rumeurs ne fait sans doute que commencer…