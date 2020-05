OM : Gignac formule un vœu pour la prochaine Champions League

true

Ex-attaquant de l’OM, André-Pierre Gignac, qui était de la dernière campagne de Champions League, espère que le tirage au sort sera plus clément en 2020.

Depuis le Mexique, où il est confiné, André-Pierre Gignac a appris avec plaisir la qualification de l’OM pour la prochaine Champions League. L’attaquant, supporter du club en plus d’en avoir été un joueur de 2010 à 2015, a adressé un message de félicitations aux Bleu et Blanc dans lequel il formule un vœu.

« Ils ont les joueurs qu’il faut. J’étais comme un fou pour eux. Ils ont fait une super saison, un truc vraiment beau ! Ils vont retrouver la Ligue des champions… C’est ce qu’ils méritent, la vérité. Le club mérite d’être en Europe tous les ans. J’espère qu’on a trouvé la constance pour le faire chaque année et qu’on va faire un beau parcours. A chaque fois, on a une poule de fou. J’espère que là, ce sera un bon groupe et qu’on sera intraitable au Vélodrome. C’est une arme spéciale pour les gros matches ! »

Gignac sait de quoi il parle puisqu’il était de la dernière aventure marseillaise en C1, celle qui s’était terminée avec le désormais zéro pointé dans une poule il est vrai relevée avec le Borussia Dortmund, Arsenal et le Napoli.