OM, Girondins : Jacques-Henri Eyraud veut s’éviter une boulette à la Longuépée

true

Alors que les supporters des Girondins sont vent debout face à une direction qui touche aux symboles du club, le président de l’OM ne compte pas faire la même erreur.

Logos, maillots, musiques… Tout ce qui touche aux symboles d’un club est un sujet forcément sensible pour tous les supporters. Ceux des Girondins sont notamment mis à l’épreuve ces derniers temps avec un changement de logo qui a fait bondir les amoureux de l’histoire du club bordelais. ET une question identique a justement été mise sur le tapis du côté de l’OM par l’intermédiaire du rappeur… Akhenaton.

La grande voix du groupe IAM a en effet confié dans les colonnes de l’Equipe son aversion pour la fameuse musique d’entrée du Vélodrome : Jump de Van Halen. « On va la déboulonner, cette musique, elle m’horripile ! Les années 80, ce n’est pas mon truc. Et le synthé est vraiment trop horrible. Si les dirigeants le souhaitent, IAM peut remixer Jump pour en faire un rap, on va mettre un peu de basse là-dedans ! Avoir notre musique sur l’entrée des joueurs, ce serait un aboutissement ! », a déclaré le leader du groupe marseillais.

L’OM ne changera pas de musique sans les supporters

Une annonce qui a provoqué beaucoup de réactions des supporters, majoritairement hostiles à voir la direction de l’OM toucher à un de ses symboles les plus forts. Mais quand le président bordelais Frédéric Longuépée a pris le parti d’une concertation minimale avec les supporters, Jacques-Henri Eyraud est visiblement sur une ligne différente. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Grégoire Kopp, membre de l’équipe de communication du club, sur Twitter. « Au journaliste qui pose la question sur Jump (car dénote du rap qui est le thème du papier), JHE répond au contraire : « on verra un jour si cela évolue, mais si cela se fait ce sera dans le dialogue avec les supporters » ». Une promesse forcément rassurante par les temps qui courent.