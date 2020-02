OM : Grégory Sertic, zéro minute sur le terrain et un salaire…

true

Grégory Sertic, le défenseur de l’OM, ne joue jamais. Mais il s’entraîne avec le groupe de Villas-Boas et touche des émoluments confortables.

Ce matin, dans les colonnes du quotidien l’Equipe, les prétendus salaires de tous les joueurs et entraîneurs de Ligue 1. Et si, chaque saison, les présidents de clubs s’amusent de ces révélations, en raison de l’écart supposé entre ce qui est écrit et réellement versé, l’enquête du quotidien a au mois le mérite d’exister.

Le moins surprenant n’est (vraiment) pas ce qui se pratique à l’OM, et on ne parle pas, cette fois, des émoluments de Villas-Boas, Payet ou Strootman. Place, plutôt, à Grégory Sertic, l’ancien bordelais, qui, à Marseille, a passé 218 minutes sur le terrain en 2017-2018, 123 en 2018-2019 et 0 cette saison.

Salaire qui complique les possibilités de prêt ou de départ

Ecarté par son entraîneur, mais participant aux séances d’entraînement collectif, Sertic touche 180 000 euros brut par mois. Salaire conséquent, bien entendu, qui a un autre désavantage : il a refroidi de nombreuses écuries venues aux renseignements ces derniers mois pour lui offrir du temps de jeu.

Le défenseur de l’OM devra toutefois prendre une autre direction au mois de juin prochain. Il est en effet en fin de contrat.