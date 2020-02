OM : grosses tensions autour de Thauvin, Bernès vient à sa rescousse

true

L’OM a été calme au mercato hivernal. Le seul véritable « renfort » du club phocéen pourrait en réalité débarquer en la personne de Florian Thauvin. Opéré de la cheville à la rentrée, le milieu offensif (27 ans) prend son mal en patience et devrait revenir à la compétition en mars prochain.

« L’opération était en octobre. Ensuite il a eu un problème plus difficile de cartilage, et aussi de fracture du talon », a glissé André Villas-Boas la semaine dernière en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM ne pensait pas mettre de l’huile sur le feu en donnant cette indication. Canal+, lundi soir, a en effet rebondi sur cette information en affirmant qu’il s’agissait en réalité d’une arthrose du talon, ce qui serait plus grave qu’imaginé au départ. Et pourrait une nouvelle fois repousser le retour de Thauvin ? Jean-Pierre Bernès est monté au créneau pour démentir.

#LateFC 🗨️ « Florian Thauvin n’a aucun problème au talon » Jean-Pierre Bernès, conseiller du joueur de l’OM, contredit la blessure supposée de l’ailier marseillais pic.twitter.com/hhtgRmFYmt — Late Football Club (@LateFootClub) February 3, 2020

« Celui qui a donné l’information n’a jamais fait d’études de médecine, cela n’a rien à voir avec le talon, a fustigé l’agent de Thauvin dans le Late Football Club. Il y a eu une réunion il y a 3 jours, sa cheville est en parfait état, le joueur peut reprendre son activité à l’extérieur mais il veut prendre son temps. On va le revoir cette saison sur les terrains. » L’OM décidera sans doute de communiquer dans les prochains jours pour apaiser ces tensions malvenues.