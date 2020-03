OM : Hiroki Sakai opéré avec succès

true

Oublié le fait que le Président de la République et son gouvernement aient expliqué que toutes les opérations non nécessaires seraient repoussées jusqu’à la fin de la crise du Covid-19. L’Olympique de Marseille est bien trop important pour rentrer dans cette catégorie. On en a eu la preuve ce mardi puisque Hiroki Sakai a été opéré !

Le staff médical phocéen a jugé d’envoyer le latéral droit japonais sur la table d’opération en raison d’une douleur récurrente à la cheville gauche. Le football étant mis entre parenthèse pour au moins trois semaines, il a semblé aux décideurs marseillais que c’était le bon moment pour cela.

Hiroki Sakai a été opéré ce matin par le docteur Christophe Cermolacce à la clinique Juge, révèle La Provence. Le quotidien assure que son indisponibilité ne devrait pas excéder les deux mois. Ce qui ne devrait pas lui faire manquer beaucoup de matches de championnat, si le championnat reprend…