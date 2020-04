OM : huis-clos, salaires, vente du club… Eyraud remet les points sur les « i »

true

Jacques-Henri Eyraud avait des choses à dire. Ce samedi après-midi, à l’occasion d’une longue interview sur le site de l’OM, le président délégué phocéen a mis les points sur les « i » trois jours après son entretien très critiqué dans les colonnes de L’Equipe. Morceaux choisis.

Sur ses propos concernant une reprise à huis-clos

« Il en va de ma responsabilité de dirigeant de prévoir toutes les éventualités pour être en mesure de s’adapter à l’évolution du virus. C’est le travail qui est fait entre clubs. Évidemment, on ne peut pas être hypocrite et balayer d’un revers de la main l’argument économique. Les clubs sont dans des situations très difficiles aujourd’hui et l’arrêt du Championnat impliquerait pour eux une situation économique plus grave encore. En même temps, je suis très sensible aux supporters sans lesquels on n’existe pas. C’est certain : la reprise du football va susciter une immense attente, et évidemment, imaginer reprendre la fête du football dans des stades vides, c’est dur. Idéalement, le foot devrait reprendre quand les conditions sanitaires le permettront, dans des stades pleins au milieu de supporters qui chantent, qui crient, qui dansent. Maintenant, si la seule solution pour une reprise en toute sécurité, c’est de jouer des matches à huis clos, il faudra peut-être l’envisager, mais ce serait un crève-cœur ».

Sur la démagogie entourant le football

« On entend beaucoup de choses sur le foot. Je vois une vague monter depuis quelques jours : « le foot, c’est trop d’argent », « qu’ils se débrouillent ». J’ai même entendu une ancienne ministre, récemment, dire qu’elle ne pleurait pas pour les joueurs de foot. Je pense que ce type de déclarations est digne de la Ligue des champions des démagogues ».

Sur la question de la baisse des salaires

« Ils savent ce que j’attends d’eux et je leur fais confiance pour qu’ils prennent les bonnes décisions. Mais il faut aussi rappeler certaines vérités. Les footballeurs millionnaires sont des cibles trop faciles, mais les joueurs ne sont pas ce que l’on décrit trop souvent par méconnaissance : des individus futiles qui collectionnent les montres de luxe, les bagnoles de course ou les petites amies. Ils peuvent aller d’un CDD très bien payé à un autre qui le sera peut-être beaucoup moins. Ils sont soumis à une très forte pression, au risque permanent de blessure, qui pourrait mettre un terme à leur carrière. Ils ont un mental très fort, et il le faut quand on joue au football et notamment à l’OM. Il faut le rappeler et ne pas tomber dans la démagogie et le populisme ».

Sur les rumeurs de vente du club

« Nous avons la chance d’avoir un investisseur exceptionnel à nos côtés. Frank est très mobilisé, très présent avec toute son équipe, bien que la situation sanitaire aux Etats-Unis soit très difficile également et notamment à New-York, où une partie importante de nos bureaux se trouvent. Son regard extérieur, sa connaissance intime du monde du sport, sont des atouts majeurs pour nous tous. Nous partageons tout. Quant aux personnes qui s’amusent à agiter sans cesse le chiffon rouge d’une vente du club, je ne peux que les décevoir et les renvoyer à leurs fake news. Et tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit ».