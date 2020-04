OM : huis-clos, vente du club, salaires… Eyraud lâche ses vérités

true

Interrogé par L’Équipe, Jacques-Henri Eyraud a évoqué plusieurs dossiers chauds à l’OM en ces temps de crise sanitaire. Morceaux choisis :

Les rumeurs sur la vente du club :

« Grâce à la contribution de Frank, on a changé le profil de ce club, dans sa structuration et dans ses résultats. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre deuxième phase du projet, fair-play financier ou pas. Évidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique, sportive, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news.Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit. »

La baisse des salaires des joueurs :

« Je ne vais pas négocier avec les joueurs par médias interposés. Les joueurs ne sont pas ce que l’on décrit trop facilement : des individus futiles qui collectionnent les montres de luxe, les bagnoles de course ou les petites amies. Ils peuvent aller d’un CDD très bien payé à un autre qui le sera peut-être beaucoup moins. Ils sont soumis à une très forte pression, au risque permanent de blessure qui pourrait d’ailleurs mettre fin à leur carrière. Maintenant, ils savent ce que j’attends d’eux et je leur fais confiance pour qu’ils prennent les bonnes décisions. Dans un contexte aussi exceptionnel, chacun doit prendre sa part de l’effort collectif. Ces discussions ne doivent pas être menées sur la place publique. »

L’éventualité du huis-clos :

« Il faut prévoir toutes les éventualités pour être en mesure de s’adapter à l’évolution du virus. C’est le travail qui est fait entre clubs. Évidemment, on ne peut pas balayer d’un revers de la main l’argument économique. Les clubs sont dans des situations très difficiles aujourd’hui et l’arrêt du Championnat impliquerait pour eux une situation économique plus grave encore. En même temps, je suis très sensible aux supporters sans lesquels on n’existe pas. Je suis peu confortable avec la vision d’une reprise dans des stades à huis clos. J’espère qu’on arrivera à un consensus. »