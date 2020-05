OM : Imbula dans de sales draps

true

Actuellement en Russie, Giannelli Imbula, l’ancien joueur de l’OM, est sous l’objet d’une accusation pour vol de voiture.

La carrière de Giannelli Imbula a pris une drôle de tournure depuis son départ de l’OM, où le milieu de terrain avait accompli une belle saison sous les ordres de Marcelo Bielsa. Passé sans succès par Stoke et le Rayo Vallecano, notamment, le milieu est aujourd’hui en Russie, à Sochi. Mais c’est pour un souci extra-sportif qu’il refait parler de lui.

Selon L’Equipe, le joueur est en effet impliqué dans une histoire de vol de voiture. Un particulier, Morgan B, assure avoir acheté une Audi RS 3 break en juin 2018 à l’ancien Marseillais et avoir déposé deux plaintes contre le footballeur pour vol de cette même voiture quelques mois plus tard. Imbula a également saisi la justice pour escroquerie et chantage alors que le particulier nie en bloc toute accusation dans cette sombre histoire…