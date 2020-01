OM : Jacques-Henri Eyraud a pris la recette…et une soufflante de Riolo

true

On se souviendra donc longtemps de l’entrée en lice de l’OM en Coupe de France cette saison. Et pas seulement en raison du match poussif des joueurs de Villas-Boas, qualifiés, on vous le rappelle, lors des tirs au but face à la valeureuse mais modeste formation de Trélissac.

LE sujet lié à ce 32e de finale demeure celui de la recette et de la part conservée par le club olympien. Ce qui n’est pas de coutume en Coupe lorsqu’un gros affronte un petit, comprenez une Ligue 1 face à des amateurs. Les dirigeants de Trélissac, depuis hier, ont partagé leur façon de penser. L’OM également au travers d’un communiqué, publié hier soir.

🔵 Communiqué officiel — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 5 janvier 2020

Le consultant de RMC, Daniel Riolo, est quant à lui revenu sur le buzz du moment. Ne ménageant pas ses critiques à l’encontre de Jacques-Henri Eyraud, le président phocéen. Propos retranscrits par Footradio. « Ce que l’OM a fait, je trouve ça nul. Si Eyraud a pris cette décision, c’est nul. La formation de Ligue 1 qui vient dans un club amateur se doit d’être élégante. C’est une somme dérisoire pour le fonctionnement d’un club pro. Il faut tout laisser. Il n’y a rien qui l’oblige, mais l’élégance quand même… Là, c’est une politique de rats. Surtout que Dassier et Labrune avait laissé la recette auparavant. Là, Eyraud s’est comporté comme un goujat… »