OM : Jacques-Henri Eyraud devrait prendre du recul prochainement

true

Avec l’arrivée prochaine de nouveaux dirigeants, Jacques-Henri Eyraud s’apprête à lâcher du lest dans la gestion quotidienne à l’OM.

En première ligne depuis l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta le 14 mai, Jacques-Henri Eyraud ne compte pas s’éterniser au front à l’Olympique de Marseille. Le président délégué cherche deux profils pour renforcer l’organigramme : un « Head of football » pour la partie sportive et un « Head of business » pour la part merchandising.

Dès lors que ces deux renforts seront arrivés, l’idée de l’ancien patron de presse sera de prendre un peu de recul. C’est en tout cas ce qui se murmure à Marseille et ce que pense Florent Germain, correspondant de RMC Sport sur la Canebière et qui s’est récemment exprimé sur le dossier.

Un rôle plus tourné vers les instances françaises ?

« C’est vraiment une possibilité qu’il se consacre aux instances notamment, qu’il ait un rôle moins actif au quotidien à la commanderie. Il pourra ainsi dire « J’ai géré plein de dossier prioritaires dans une période compliqué, c’est maintenant au Head of Foot ball et au Head of business de maitriser ces dossier » », a-t-il analysé dans des propos rapportés par « Football Club de Marseille ».

Dans la centrifugeuse qu’est l’OM, Jacques-Henri Eyraud s’est souvent retrouvé sous le feu des critiques des supporters. Sur l’épisode André Villas-Boas, il a même essuyé quelques menaces de mort…