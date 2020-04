OM : la demande radicale d’Eyraud a fissuré le vestiaire marseillais

true

Soucieux de la pérennité de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a demandé un effort colossal à ses joueurs au niveau salarial. Cette requête passe mal chez certains d’entre eux.

L’OM a entamé des négociations pour acter une baisse des revenus en cette période de crise sanitaire. Comme révélé par RMC Sport, Jacques-Henri Eyraud a promis aux joueurs qu’ils toucheront leur salaire, mais uniquement si la saison reprend et que les droits TV sont versés.

L’Équipe ajoute que ce même Eyraud voudrait que ces baisses de revenus soient définitives pour certains, notamment les gros salaires de l’effectif phocéen. Des conférences téléphoniques sont prévues, aujourd’hui, pour évoquer ces coupes salariales drastiques… qui pourraient donner des idées à d’autres clubs historiques de L1 comme l’ASSE ou les Girondins de Bordeaux. À l’OM, l’initiative présidentielle a été diversement appréciée.

Trois clans se dégagent devant la demande d’Eyraud

« Cette position ferme fait grincer quelques dents et n’est pas accueillie de la même manière par tous, explique la radio sportive. Une poignée de joueurs a fait savoir qu’ils étaient d’accord pour revoir à la baisse leur salaire si la saison était amenée à s’arrêter. D’autres sont inquiets, agacés par cette perspective, et demandent plus de garanties. Certains laissent les discussions se dérouler sans prendre parti, comme embarrassés. Ce dossier divise et susciter un peu d’amertume chez les joueurs favorables à cette négociation, qui ne comprennent pas la réticence de certains de leurs collègues. Des négociations vont se poursuivre, où un groupe de joueurs devrait se constituer pour représenter l’effectif et négocier. »