OM : la grande déclaration d’amour d’Alvaro à Marseille et à son club

Le défenseur espagnol de l’OM Alvaro Gonzalez ne cesse de vanter les mérites de la ville de Marseille et de son club. Car il s’y retrouve totalement.

Si un jour ils apprenaient qu’Alvaro Gonzalez n’était pas sincère dans ses propos quand il parlait de Marseille, les supporters phocéens tomberaient de haut ! Car depuis son premier jour en Provence, le défenseur espagnol ne cesse de dire du bien de son nouveau club et de sa nouvelle ville.

Il a recommencé hier lors de l’interview accordée à Téléfoot. En plus de rappeler qu’il voulait continuer encore trois ans à l’OM, comme son contrat de prêt avec option d’achat le prévoyait, Alvaro a expliqué pourquoi il était tombé amoureux de Marseille, de son club et de ses supporters.

« L'OM et Villarreal sont en discussion pour savoir quoi faire si la saison s'arrête, mais moi je veux rester à Marseille » Sa relation avec les supporters de l'#OM, son envie de terminer la saison : @AlvaroGonzalez_ s'est confié à @Yassin_YN dans un long entretien

« C’est un club qui correspond à ma façon de penser et à ma façon d’être. Ils vivent le foot depuis petit et, quand il y a un match, dans la ville, tout s’arrête. C’est aussi ma manière de jouer et voir le football, de m’entraîner, de travailler pour mon équipe et de donner le maximum pour ce club. Il y a aussi « la grinta », comme on dit en Espagne. Ce sont des valeurs que j’aime. Je m’identifie à leur façon de voir le foot ! »