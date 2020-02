OM : la méthode (gagnante) de Villas-Boas expliquée en deux phrases

true

Si l’on en croit le milieu de terrain de l’OM, Morgan Sanson, les résultats du club phocéen s’expliquent aussi et surtout par la personnalité de leur entraîneur, André Villas-Boas.

Samedi dernier, sur sa pelouse du stade Vélodrome, l’OM a signé un énième succès face au Toulouse Football Club. Courte victoire, 1-0, acquise dans la douleur grâce à un but magnifique de l’incontournable Dimitri Payet. Et si les Marseillais, physiquement, semblent souffrir des matches à répétition, et d’un calendrier infernal, il semble que les joueurs fassent les efforts nécessaires pour un homme en particulier.

Ce dernier a pour nom André Villas-Boas, l’entraîneur portugais du club phocéen. Qui, de l’avis même de Morgan Sanson, le milieu de terrain, a su fédérer tout un groupe par son seul comportement. Propos tenus dans l’émission Téléfoot.

La saison de l’OM, ses ambitions personnelles, l’arrivée d’André Villas-Boas… Morgan Sanson s’est confié pour Téléfoot au micro de @BarniaudSeb ⤵⤵https://t.co/qCiWu5bs84 — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 9, 2020

« Tout le monde va au front pour lui, c’est ce qui fait sa force aujourd’hui. Que ce soit ceux qui jouent ou ceux qui jouent moins, tout le monde est derrière, tout le monde accepte ses choix. Il nous dit les choses, donc ça c’est bien. On sent qu’il a une franchise qui est très bonne. Au-delà de ça, les entraînements sont bons. »