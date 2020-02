OM : la Payet dépendance de plus en plus inquiétante !

true

Dimitri Payet n’a pas brillé à Bordeaux et l’OM a enchaîné un second match sans but. Comme par hasard, selon Habib Beye…

Le match entre les Girondins de Bordeaux et l’OM n’a pas atteint les sommets. Il a accouché d’un bon vieux 0-0. Un 0-0 des écoles, au bout de l’ennui et montré du doigt, par Pierre Ménès en particulier. Sur le plateau du Canal Football Club, hier soir, Habib Beye a quant à lui évoqué la petite copie rendue par Dimitri Payet.

« Quand on dit que Marseille est « Payet dépendant », cela a un côté un peu pervers. Quand il est moins bien, personne d’autre ne prend ses responsabilités offensivement », a noté l’ancien défenseur marseillais. »

Payet n’était pas là lors du match précédent contre Angers (0-0), brillant par son absence. Deux matches sans but qui inquiètent Beye. « Pour l’OM, on attend plus. Mais ils jouent leur troisième match en sept jours et peut-être qu’il y a un peu de fatigue. C’est pour ça qu’on a vu un match d’une qualité très moyenne sur le plan technique . Pas à la hauteur d’un historique Bordeaux-Marseille. »