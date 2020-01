OM – La question pour 2020 : Florian Thauvin, retour gagnant ?

false

On le sait, la question peut paraître surprenante. Notamment parce que le joueur, qui n’a joué que dix minutes cette saison, est d’un niveau qui ne mérite pas nécessairement de s’attarder sur les bienfaits de son retour. Egalement parce que Thauvin, avant qu’il ne se blesse à la cheville en match de préparation, et qu’il ne rechute, n’a jamais souffert d’un quelconque problème d’intégration, tactique s’entend.

Seulement voilà, personne à l’OM (ni Thauvin, ni les supporters et encore moins André Villas-Boas) ne pouvait imaginer que la vie sans l’international français serait aussi enjouée. Et que le club phocéen, à la trêve hivernale, soit le dauphin du Paris Saint-Germain. Avec, excusez du peu, une série ahurissante de 8 matches consécutifs sans défaite en Ligue 1.

Retour attendu en février

Au fil des semaines, des schémas tactiques mis en place, et de la confiance qui s’est installée au sein du groupe, Villas-Boas a trouvé son onze. Avec Benedetto devant, Payet isolé sur un côté, Lopez éventuellement sur l’autre, en complément de Bouna Sarr, ainsi qu’une possible association de deux sentinelles, Rongier et Kamara lorsque ce dernier n’est pas prié de reculer en défense centrale en cas de besoin.

Rien ne dit, bien entendu, que Florian Thauvin, lorsqu’il reviendra au mois de février, ne récupérera pas une place de titulaire. Attention, toutefois, l’OM, qui aura une phase retour bien plus compliquée qu’à l’aller avec des voyages à Lille, Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux et on en passe, devra vite trouver ses automatismes. Que Thauvin, nécessairement, a perdu depuis le mois de septembre dernier.